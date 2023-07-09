Ordu'da heyelan: Araçlar toprak altında kaldı, yollar suyla kaplandı

Ordu’da başlayan sağanak yerini sel ve heyelana bıraktı. Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 09:44
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Ordu'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından Taşbaşı Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahı ulaşıma kapandı. Burada hazırda bekletilen büyükşehir belediyesine ait bir iş makinesi de toprak altında kaldı.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar sürücülerin gayretiyle, bazıları da çekici yardımıyla güvenli alana alındı. Polis ekipleri ise araçları çevre yolu ve alternatif yollara yönlendiriyor.

Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da bazı araçlar toprak altında kaldı, sokaklar toprak ve suyla kaplandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve karayolları ekipleri, sorunların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bazı bölümlerinden taşan Bülbül Deresi'ndeki ağaç ve parçaları, iş makineleriyle temizlenerek debisi düşürüldü. Sağanak ilçe merkezindeki etkisini kaybetti.


Ordu altınordu Heyelan

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