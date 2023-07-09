Zonguldak-İstanbul karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Zonguldak-İstanbul karayolu sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 10:35
Zonguldak-İstanbul karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Abone Ol google-news

Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı.

Güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol da ulaşıma kapandı.

Taşma sonucu ayrıca giriş katlardaki bazı işyerlerini su bastı.


zonguldak Heyelan İstanbul Ulaşım

İlgili Haberler

Giresun’da heyelan sonrası kaybolmuştu... 4 gündür aranıyor

Giresun’da heyelan sonrası kaybolmuştu... 4 gündür aranıyor
Artvin- Şavşat karayolunda heyelan!

Artvin- Şavşat karayolunda heyelan!
Ordu'da heyelan: Araçlar toprak altında kaldı, yollar suyla kaplandı

Ordu'da heyelan: Araçlar toprak altında kaldı, yollar suyla kaplandı

En Çok Okunan Haberler