Heyelanın kapattığı yol 7 gündür ulaşıma açılamadı
Kastamonu-Çatalzeytin karayolu heyelan sebebiyle kapandı. Yolun ulaşılması için başlatılan çalışmalar 7 gündür devam diyor.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor. İlçelerini birbirine bağlayan karayolunun 71. kilometresindeki Didi Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı.
ÇALIŞMALAR 7. GÜNDE DE DEVAM EDİYOR
Kapanan yolun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliğinin koordinesinde, kapanan kara yolunun yeniden trafiğe açılması için temizleme çalışması aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar 7’inci gününe gelmesine rağmen Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma halen açılamadı.
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