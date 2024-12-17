HGS ve Anadolu Sigorta’yı hackleyen 'sanal mafya' çökertildi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:06

Güncelleme: 17.12.2024 - 13:06

PTT’nin HGS mobil uygulamasına siber saldırı düzenleyen grup, kullanıcılara küfür içerikli bildirimler gönderdikten sonra şantaj yoluyla para talep etti. Anadolu Sigorta sistemlerine de erişim sağlayarak benzer yöntemlerle sahte bildirimler yollayan saldırganlar, yurttaşları dolandırmaya çalıştı.

Juadis adlı YouTube kanalı, olayla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kanalın videolarında, saldırganların kimliklerine ve yöntemlerine dair ayrıntılar yer aldı. Videoda, saldırganlardan biri olduğu belirtilen “Klew” mahlaslı kişinin çevrim içi ortamlarda kendisini bir "sanal mafya" lideri olarak tanıttığı, diğer saldırgan “Hades” lakaplı şahsın ise tehditler savurarak milli ve dini değerlere hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.

'BİR ARKADAŞ ŞAKASI'

Klew’in, Juadis’e verdiği bir sesli görüşmede suçunu kabul ettiği ve saldırıyı “bir arkadaş şakası” olarak nitelendirdiği belirtilirken, Hades’in de çevrim içi ortamlarda kendisini “devlet beni bulamaz” diyerek dokunulmaz ilan etmeye çalıştığı aktarıldı.

JANDARMADAN OPERASYON

Güvenlik güçleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) iş birliğiyle saldırganları yakalamak için operasyon düzenledi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Klew mahlaslı Burak K.’nin Denizli’de, Hades lakaplı Veli B.’nin ise Mersin’de bulunduğu tespit edildi.

Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, iki siber korsan kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLAMA VE ADLİ SÜREÇ

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hades lakaplı Veli B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Klew mahlaslı Burak K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret" suçlarını işlediği değerlendirilen iki şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, şüphelilerden birinin tutuklandığı, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı… pic.twitter.com/BJlks1BeHW — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) December 16, 2024

TOPLUM HUZURUNU HEDEF ALDILAR

Siber saldırılar yalnızca bireylerin güvenliğini değil, toplum düzenini de hedef aldı. Olayla ilgili yapılan araştırmalar, bu grubun organize bir şekilde çalıştığını ve milli değerlere yönelik hakaretleriyle toplumu provoke etmeye çalıştığını ortaya koydu.

Siber suçlara karşı gerçekleştirilen bu operasyon, yurttaşların bilgi güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bu olay, internette işlenen suçlarla ilgili kimsenin anonim kalamayacağının ve kendilerini yüksek bir konumda görenlerin bile yakalanacağının altını çiziyor.