Anadolu Sigorta’nın ardından… HGS hacklendi mi? Kullanıcılara küfürlü ve tehdit bildirimleri!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 22:24

Güncelleme: 11.12.2024 - 00:31

Dün Anadolu Sigorta'nın, mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara hakaret dolu mesajlar atılmış ve platformun hacklendiği açıklanmıştı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise “Değerli müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23:20’de internet alt yapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

Anadolu Sigorta’nın ardından HGS'nin de resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür bildirimleri gitmeye başladı. Ayrıca kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü.

Telefonunda HGS uygulaması olan kişilere, uygulama tarafından "eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" mesajı atıldı.

PTT'DEN AÇIKLAMA

PTT AŞ, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."