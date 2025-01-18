‘Hiç kırmızı kart görmedim’ demişti… Erdoğan’ın kırmızı kart gördüğünü anlattığı anlar gündem oldu

Yayınlanma: 18.01.2025 - 19:53

Güncelleme: 18.01.2025 - 19:53

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin ‘kırmızı kart’ kampanyasını eleştirmek adına "Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "hiç kırmızı kart görmedim" sözlerinin gerçeklerle çeliştiği ortaya çıktı.

Erdoğan,12 Kasım 2017'de NTV'de yayınlanan ‘%100 Futbol Özel’ programında, Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan Rıdvan Dilmen'in "Hiç kırmızı kart gördünüz mü?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“Bir kere... Çok da aslında ciddi bir şey değildi ama... Anadolu Hisarı Stadı’nda yanılmıyorsam Yıldız ile oynuyorduk. Takım kaptanıyım aynı zamanda... Kaptanlığın verdiği itirazı yaptım. Hakem bana kırmızı kartı çıkardı. Hayatımda bir kırmızı kart vardır; odur. Başka yok…”