Hiç tanımadığı kişiyi öldürüp 'şizorfrenim' demişti... Gerçek ortaya çıktı

Kocaeli'nde hiç tanımadığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren ve şizofren olduğunu iddia eden sanığın akli dengesinin yerinde olduğu raporla sabitlendi.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:44
Hiç tanımadığı kişiyi öldürüp 'şizorfrenim' demişti... Gerçek ortaya çıktı
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Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta Turhan Kuzu, hiç tanımadığı Turgut Ş. tarafından sokak ortasında sebepsiz şekilde bıçaklandı. Kuzu ağır yaralanırken, Turgut Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turhan Kuzu, olaydan yaklaşık 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Sanık Turgut Ş'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Turgut Ş. ve taraf avukatları katıldı. Geçen celse sanık hakkında istenen ceza ehliyeti raporu geldiği görüldü. Raporda, sanığın akli dengesinin tam olduğu belirtildi. Olaya ilişkin savunma yapan Turgut Ş., "2 senedir cezaevindeyim. Ben hala kime ne yaptığımı bilmiyorum. Aileden özür diliyorum. Sanal ile gerçek dünya arasında yapay bir şeyin içindeydim. Daha önce ailevi problemlerim oldu. İş yerinde de sorunlarım vardı. Psikolojik olarak iyi değildim. Yaptığımın gerçek dünyadaki sonuçlarının farkında değildim. Adaletinize güvenmek istiyorum. Telkin, düşünce sonucu maktulle boğuştum. Bilinçli suç işleyen kişilerle aynı koğuşta yatıyorum. Olay anında yaşadığım şeyin şizofreni olduğunu biliyorum. Ceza ehliyeti raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere süre talep ediyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Turgut Ş'nin Turhan Kuzu'ya yönelik işlediği "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Yasak olmayan bıçağı sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.


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