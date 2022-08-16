Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu

Adana’da hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 08:37
Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde bulunan Yüreğir Hidroelektrik santrali güvenliği, kapaklarda ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine karakol ve sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, cesedi suyun içerisinden çıkarttı.

Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 



Adana ceset Hidroelektrik santrali

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