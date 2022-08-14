Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
İstanbul Çatalca’da ayçiçeği tarlasının yanındaki ağaçların altında ceset bulundu. Cesedin yanından bir kimlik çıkmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, ağaçların altında hareketsiz yatan kişiyi gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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