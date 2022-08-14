Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

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İstanbul Çatalca’da ayçiçeği tarlasının yanındaki ağaçların altında ceset bulundu. Cesedin yanından bir kimlik çıkmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

AA
14 Ağustos 2022 Pazar, 15:34

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi,  ağaçların altında hareketsiz yatan kişiyi gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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