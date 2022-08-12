Sulama kanalında kaybolan Oğuz'un cesedi bulundu
Konya'nın Çumra ilçesinde, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhittin Oğuz Çay'ın (15), bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.
Çumra'da oturan Muhittin Oğuz Çay, dün akşam serinlemek için sulama kanalına girdi. Çay'ın bir süre sonra kanaldan çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, yaptıkları aramada ulaşamayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
CESEDİ, 500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, ihbarla bölgeye gelerek arama çalışması yaptı. Muhittin Oğuz Çay'ın, sulama kanalına girdiği yerden 500 metre uzaklıkta bu sabah cansız bedenine ulaşıldı.
Çay'ın cesedi, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
- Yolda bıçaklandı, sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı
- O kaymakam Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı
- Eşini katledip, 'paylaşım' yapan erkek tutuklandı
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Anmaya baskın: 20 gözaltı
- Çayda kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı
- Benzine yine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- 'Bir soygunun çirkin hikayesi burada'
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler
- Çavuşoğlu'ndan 'Beşar Esad' sorusuna yanıt
- Türkiye'nin konuştuğu vurgunda yeni gelişme