Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anıldı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 22:03

Güncelleme: 26.10.2023 - 22:03

Gazetemizde 50 yıl boyunca köşe yazıları kaleme alan Velidedeoğlu için düzenlenen anma etkinliğine Velidedeoğlu’nun torunu Hıfzı Haluk Velidedeoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Başkanı Şengül Özpağada, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Sümer, CHP Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı Bülent Akköse ve mahalle muhtarı Mustafa Kaçar ve Velidedeoğlu’nun sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Hıfzı Haluk Velidedeoğlu, dedesinin yaşam öyküsünü paylaştı. Velidedeoğlu’nun anılmasının ardından evinin girişinde daktilosunun ve fotoğrafının bulunduğu anıt plaketinin açılışı yapıldı.

