Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anıldı

Türkiye’nin öncü anayasa hukukçularından, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kurucusu ve onursal genel başkanı ve gazetemiz eski yazarlarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün evinde sevenleri tarafından anıldı.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.10.2023 - 22:03
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anıldı
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Gazetemizde 50 yıl boyunca köşe yazıları kaleme alan Velidedeoğlu için düzenlenen anma etkinliğine Velidedeoğlu’nun torunu Hıfzı Haluk Velidedeoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Başkanı Şengül Özpağada, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Sümer, CHP Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı Bülent Akköse ve mahalle muhtarı Mustafa Kaçar ve Velidedeoğlu’nun sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Hıfzı Haluk Velidedeoğlu, dedesinin yaşam öyküsünü paylaştı. Velidedeoğlu’nun anılmasının ardından evinin girişinde daktilosunun ve fotoğrafının bulunduğu anıt plaketinin açılışı yapıldı. 


Hıfzı Veldet Velidedeoğlu

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