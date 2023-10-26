Hıfzı Veldet Velidedeoğlu anıldı
Türkiye’nin öncü anayasa hukukçularından, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kurucusu ve onursal genel başkanı ve gazetemiz eski yazarlarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün evinde sevenleri tarafından anıldı.
Gazetemizde 50 yıl boyunca köşe yazıları kaleme alan Velidedeoğlu için düzenlenen anma etkinliğine Velidedeoğlu’nun torunu Hıfzı Haluk Velidedeoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Başkanı Şengül Özpağada, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Sümer, CHP Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı Bülent Akköse ve mahalle muhtarı Mustafa Kaçar ve Velidedeoğlu’nun sevenleri katıldı.
Anma töreninde konuşan Hıfzı Haluk
Velidedeoğlu, dedesinin yaşam öyküsünü
paylaştı. Velidedeoğlu’nun anılmasının
ardından evinin girişinde daktilosunun ve
fotoğrafının bulunduğu anıt plaketinin açılışı
yapıldı.
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