Hipodromda meydan muhaberesi gibi kavga: 6 yaralı

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle birbirlerine girdikleri kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 07:30
Hipodromda meydan muhaberesi gibi kavga: 6 yaralı
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Şirinyer Hipodromu’nda atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi. Meydan muhaberesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı.

6 KİŞİ YARALANDI

Yurttaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.

MEYDAN MUHABERESİ GİBİ KAVGA KAMERADA

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


İzmir Hipodrom

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