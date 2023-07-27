Siirt’te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Siirt’te iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda, öğleden sonra iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A. ve A.K. bıçakla, ismi öğrenilemeyen kişi ise darp sonucu yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kavgayla ilgili polis soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya canlı yayında duyurdu
- Tartışmalı isim Yargıtay'a atandı!
- Emekliler dikkat: O uygulama kalkabilir
- Motorine dev fiyat artışı yolda
- Ankara’da tır şarampole yuvarlanıp alev aldı
- 'İmamoğlu da ihraç edilebilir'
- Ankara'da tarihi hastane yıkılıyor!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan vekillere sert uyarı
- 'Merkez'in enflasyon tahmininde keskin artış