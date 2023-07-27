Siirt’te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Siirt’te iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 17:07
Siirt’te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Cumhuriyet Meydanı’nda, öğleden sonra iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A. ve A.K. bıçakla, ismi öğrenilemeyen kişi ise darp sonucu yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kavgayla ilgili polis soruşturma başlattı.


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