Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL’lik ziynet eşyası çalmış

Mersin'de 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve döviz çalan şüphelinin apartman görevlisi olduğu belirlenerek tutuklandı, çalınan dövizlerin bir kısmının bozdurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:09
Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL’lik ziynet eşyası çalmış
Abone Ol google-news

Mersin polisinin 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin apartman görevlisi olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan dövizlerin bir kısmının bozdurulma anının ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı. Ev sahibi hırsızlığı fark edince durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Daha sonra yapılan teknik ve fiziki çalışmayla hırsızlık olayını apartman görevlisi olarak çalışan C.T.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli C.T. evine yapılan operasyonla yakalandı, çaldığı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi. Şüphelinin dövizlerin bir kısmını bozdurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T., ’nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


hırsızlık haberleri Mersin haberleri

İlgili Haberler

AVM’de hırsızlık anları kameralara yansıdı

AVM’de hırsızlık anları kameralara yansıdı
İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler