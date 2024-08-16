İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:27
İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz'da A.C.O'nun evinden 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile 10 Ağustos'ta T.K'ye ait lüks marka saat, 1500 dolar, 540 avro ve 800 liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçunu işleyen şüphelilerin Yıldız E. (20) ile Nazar Ş. (19) olduğunu belirledi.

Kartal'da 14 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan Yıldız E'nin 60, Nazar Ş'nin ise 52 suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.


İstanbul haberleri hırsızlık haberleri hırsız haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da 9 evden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da 9 evden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı
Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı

Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı
Şanlıurfa'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler