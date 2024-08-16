İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz'da A.C.O'nun evinden 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile 10 Ağustos'ta T.K'ye ait lüks marka saat, 1500 dolar, 540 avro ve 800 liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık suçunu işleyen şüphelilerin Yıldız E. (20) ile Nazar Ş. (19) olduğunu belirledi.
Kartal'da 14 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan Yıldız E'nin 60, Nazar Ş'nin ise 52 suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
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