İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İstanbul'da Şişli ve Beyoğlu'nda 3 evden hırsızlık yapan M.K. yakalandı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 12:42
İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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İstanbul'un iki ilçesindeki 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Eskişehir ve Beyoğlu Yenişehir mahallelerindeki 3 evden 6 ve 14 Ağustos'ta dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, kulaklık ve cüzdan çalınması üzerine çalışma başlattı.

İkametlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşkal ve kimliğini belirledikleri şüpheli M.K'yi Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde yakaladı.

Sorgulamada M.K'nin hırsızlık suçundan arandığı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.


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