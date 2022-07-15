Hırsızlık için girdiği inşaattan düştü

Batman’da iddiaya göre hırsızlık için girdiği bir inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 12:06
Hırsızlık için girdiği inşaattan düştü
Abone Ol google-news

Batman'da bulunan Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 26 yaşındaki M.T., gece saatlerinde hırsızlık için girdiği inşaatta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsı fark eden yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan M.T., 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



batman hırsızlık inşaat
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler