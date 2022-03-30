Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı, yardım etmeyenlere tepki gösterdi

30 Mart 2022 Çarşamba, 23:46

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi.

Dursun Akış'ın 2 metre derinliğindeki kablo kanalında olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi.

Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin, kanaldan çıkayım. Sizin Allahınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi. Belirtilen adrese gelen ekiplerce kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü.