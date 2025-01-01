Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve 28 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 28 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan M.Ş.A. isimli şahıs, yakalandı.
Yakalanan M.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bitlis Valiliği, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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