Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına el hareketi yaptı
Eskişehir’de bir apartmana giren hırsızlık şüphelilerinden birinin güvenlik kamerasına el hareketi yaptı.
Edinilen bilgilere göre, Yıldıztepe Mahallesi’nde bir apartmana hırsızlık amacıyla 3 kadın girdi. Apartman kapısını açarak içeri giren kadın hırsızlar, güvenlik kamerası ile karşılaştı.
Kadınlardan birisi, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına ‘el hareketi’ çekerek içeri girdi.
Apartman sakinleri güvenlik kamerasını kontrol ederken söz konusu görüntüler ortaya çıktı.
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