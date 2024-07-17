Çılgın Hırsız 4 yeniden zirvede!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:54

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:54

Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4), Türkiye box office listesinde ikinci hafta sonunda da zirvedeki yerini koruyarak büyük başarı elde etti. Film, 81 bin 89 seyirci tarafından izlenerek liderliğini sürdürdü. On günde ise toplamda 348 bin 702 seyirciye ulaştı.

İkinci sırada ise tüm zamanların en çok izlenen ikinci yabancı animasyon filmi Ters Yüz 2 (Inside Out 2) yer aldı. Film, 77 bin 422 seyirci tarafından izlenerek güçlü performansını sürdürdü.

Üçüncü sıradaki film Siccin 7, 24 bin 113 seyirci ile listeye katıldı. Haftanın dikkat çeken yeni girişi ise Kasırgalar (Twisters) oldu; film, 15 bin 985 seyirci ile dördüncü sıradan listeye giriş yaptı.

Listenin beşinci sırasında ise Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One) yer aldı; 10 bin 554 seyirci tarafından izlendi.