HKP, atık kağıt işçileri için suç duyurusunda bulundu

26 Ekim 2021 Salı, 23:10

İstanbul Valiliği’nin kağıt toplayıcılığını yasaklaması sonrasında atık kağıt işçilerine yönelik operasyon düzenlenmiş, atık toplama depoları basılmış, çekçeklerine el konulmuş, para cezaları kesilmiş ve 3 işçide tutuklanmıştı. Bunun üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçerek Savcıları göreve çağırdı.

HKP avukatları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcıları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İlçe Emniyet Müdürleri hakkında, “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması ve Görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“ÜST BAŞLARI KİRLİ YÜREKLERİ TERTEMİZ İNSANLAR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Halkımız; Bugün, çöplerden ekmeklerini çıkartan insanlara yapılan saldırıları yargıya taşıdık. Herkes çöplerden bir yaşam yaratan bu emekçileri “Çekçekçi” olarak biliyor. Onlar; Atık Kâğıt Toplayıcıları, Geri Dönüşüm İşçileri. Üst başları kirli yürekleri tertemiz insanlar. Onlar aynı zamanda doğa, çevre koruyucuları. Onlar kamu malını yağmalamıyorlar. Onlar kamu varlıklarına çökmüyorlar. Onlar hırsızlık yapmıyorlar, kimseye avuç açmıyorlar. Onlar onurlarıyla, alınteri dökerek yaptıkları bu işi Uçuruma düşerken tutundukları tek dal olarak adlandırıyorlar. İşte ülkemizin en Haksever, en Vatansever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak, bu onurlu insanların tutundukları tek dalı kesmeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk."

“ÇEKÇEÇİLERE YAPILAN SALDIRI ANAYASA’YA AYKIRI BİR EYLEMDİR”

"Çekçekçilere, Geri Dönüşüm Emekçilerine yapılan saldırı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına da aykırı bir eylemdir. Çünkü Devlet; kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesi için gerekli şartları hazırlamak göreviyle Anayasal olarak yükümlü kılınmışken, Devletin Bakanı ve yerel bazdaki temsilcileri Geri Dönüşüm Emekçilerinin maddi ve manevi varlıkları devam ettirecek koşulları ortadan kaldırmaktadırlar. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Geri Dönüşüm Emekçilerine yapılan saldırı ile işçilerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme haklarını da ellerinde almaktadırlar. Yine Devlet; Yurttaşlarının hayat seviyesini yükseltmek, çalışmalarını desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almak Anayasal Yükümlülüğüyle görevli kılınmışken, şüpheliler, Geri Dönüşüm Emekçilerini, bütün kötülüklerin anası işsizliğe mahkûm ederek, çöplerden kazanılan hayatları yok etmekte, çalışma barışını değil, huzursuzluğu, açlığı, yokluğu, kavgayı tesis etmektedir.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin bu suç duyurusu; çalıp çırpmayan, haksız kazanç peşinde koşmayan, el etek öpmeyen, alınteri dökerek hayatlarını idame ettiren, ellerinin kiri sadece çöp toplamaktan ibaret olan binlerce onurlu insanın, işsizliğe, açlığa, yokluğa mahkûm olmasını, karınlarını doyuracak kadar bile olsa ekmeklerinden olmasını önlemek için Savcıları görevlerini yapmaya davettir."