HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe'ye 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası

25 Şubat 2022 Cuma, 18:15

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, “Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 3” adlı kitaplarında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında, hapis cezası ile ilgili açıklaması gerekçe gösterilerek iki ayrı dava daha açılmıştı. “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan bu iki dava, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmişti. Birleştirilen davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

SÖZÜ KESİLDİĞİ GEREKÇESİYLE DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, duruşmadaki savunmasında; elektrik faturalarındaki fiyat artışları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yardımda kullanılmak üzere topladığı 6 milyon liranın üzerindeki bağışa el konmasından bahsetti. Efe’nin sözleri, bu sırada kesildi. Efe, avukatları ile birlikte duruşma salonunu terk etti.

2 YIL 2 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Genel Başkan Ankut Efe ile avukatları, duruşma salonundan ayrıldıktan sonra kararını açıklayan mahkeme, “zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması ile 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası kararı verdi.

Duruşma salonundan çıktıktan sonra avukatları ve partililerle birlikte Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut şunları söyledi:

SARAYIN KAÇAK OLDUĞUNA DAİR ONLARCA DAVA KAZANILDI

"Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına gelip kaçak sarayını oturttu. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan hanımefendi ve avukatlar ekibi onlarca dava kazandı kaçak sarayın kaçak olduğuna dair.

YARGILANDIĞIMIZ DAVADAKİ SAVUNMADAN YENİ DAVA AÇILDI

Kanun tanımıyor. Karar ne diyor, ‘Derhal oranın boşaltılıp eski haline getirilmesi gerekir, SİT alanıdır, orada yapılaşmaya izin verilemez.’ Adam dinlemiyor. İşte o yüzden biz, 2015 sonrası yazdığımız 3 kitabın adını ‘Kanunsuzlar 1-2-3’ olarak koyduk. Ve Kanunsuzlar 2 ve 3’üncü kitaplardan dolayı yargılandık. Onun savunmalarından dolayı yeni davalar açıldı. Onlardan dolayı bu davalar devam ediyor.

BÜYÜKADA İSKELESİ HALA BİLAL’İN TÜGVA’SININ İŞGALİ ALTINDA

Yine hepimizin belleğinde, Büyükada İskelesi’ni ne yapmış? Bilal’in TÜGVA’sına yıllık 2 bin liraya kiraya vermiş. Güzeltepe’de oturuyorum, bodrum katlarının bile kirası aylık 2 bin liradan aşağı değil. Mahkeme karar verdi, belediye zabıtaları geldi, Tayyip karşısına polisi çıkardı. Ve bina boşaltılıp, Adalar Belediyesi'ne teslim edilemedi. Hala Bilal’in TÜGVA’sının işgali altında.

YOLUN SONUNA GELDİLER KAÇIŞLARI YOK

Türkiye ne yazık ki 1915 mütareke döneminden çok daha ağır şartları yaşıyor. Ama yolun sonuna geldiler. Kaçışları yok. Çelik bilezikle tanışacaklar. Tıpkı FETÖ’nün yargıçları, savcıları gibi ağırlaştırılmış müebbet cezalarıyla müeyyidelendirilecekler. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, nereye çıkarlarsa çıksınlar sonunda mutlaka çelik bilezikle tanışacaklar. Bizi korkutabilirler mi? Yıldırabilirler mi? Hayır asla."