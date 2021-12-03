HKP Genel Başkanı'na Erdoğan’a hakaretten soruşturma açıldı!

03 Aralık 2021 Cuma, 19:36

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut hakkında, “1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni” başlıklı yazısında “Cumhurbaşkanına Hakaret” ettiği gerekçesiyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ihbarı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifadeye çağrıldı. Nurullah Ankut, avukatları Pınar Akbina, Ali Serdar Çıngı ve Fettah Ayhan Erkan ile birlikte bugün ifadeye gitti.

“ERDOĞAN MEŞRU CUMHURBAŞKANI DEĞİLDİR”

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un ifadesine Cumhuriyet.com.tr ulaştı. Ankut şu ifadelere yer verdi:

“Ben yazımda belirtmiş olduğum ifadeleri AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben söyledim. Recep Tayyip Erdoğan resmi olarak diplomasının bulunmaması nedeniyle meşru Cumhurbaşkanı değildir. Bu nedenle öncelikle soruşturmanın TCK 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret suçu kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir. Diplomasının sahte olması nedeniyle bir gün hem Resmi Belgede Sahtecilik hem de Nitelikli Dolandırıcılıktan da yargılanacaktır.”

ERDOĞAN’IN DİPLOMALARI TALEP EDİLDİ

Nurullah Ankut ifadesinin devamında yazısında yer alan ifadelerinin ne anlama geldiğini açıkladı. Nurullah Ankut’un ardından söz alan avukat Pınar Akbina, Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili Eyüp Lisesi’nden kütüğünün sorulmasını, Marmara Üniversitesi’nden diplomasının sorulmasını ve transkriptinin istenmesini talep etti. Akbina, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin geçtiğimiz günlerde TCK 299. maddesi ile ilgili verdiği kararı hatırlattı.

“ELEŞTİRİLERE KATLANMAK ZORUNDADIR”

Erdoğan’ın diğer muhalefet parti genel başkanlarına ve yöneticilerine ettiği hakaretleri dile getiren avukat Fettah Ayhan Erkan, “Kanundaki hakaret suçunun unsurları Recep Tayyip Erdoğan tarafından işlenmiştir. Müvekkil HKP Genel Başkanı da hiçbir şekilde hakaret içermeyen ifadelerde bulunmuştur. Böylesine ağır hakaretlerde bulunan bir kişi kendisine yapılan eleştirilere katlanmak zorundadır” diye konuştu.

“TARAFSIZ BİR CUMHURBAŞKANI YOKTUR”

Avukat Ali Serdar Çıngı ise, “TCK 299. maddesi tarafsız Cumhurbaşkanları için güvence olarak getirilmiştir. Ancak şuan tarafsız bir Cumhurbaşkanı yoktur. Bir parti Genel Başkanı vardır. Müvekkilimiz de Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı olarak diğer partilerin genel başkanlarına karşı somut, belgeli, kanıtlı eleştiriler yapmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“DİPLOMASIZLIĞINI MUTLAKA İSPATLAYACAĞIZ”

İfadenin ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, “Her seferinde biz onları yargılıyoruz. Ya binbir suça batmış bir kanun dışı organize suç örgütü var Türkiye’nin tepesine çökmüş. Onunla mücadele ediyoruz ama emri altına aldığı yargıyı operasyon silahı olarak kullanarak bizi korkutabileceğini, sindirebileceğini sanıyor. Buna gücünün yetmeyeceğini göremiyor, görse de zulmüne devam etmek istiyor. Aslında hiçbir meşruiyeti yok, diploması yok, diplomasızlıktan dolayı mutlaka gelip buralarda yargılanacak. Halkımıza sözümüzdür; Onun diplomasızlığını mutlaka ispatlayacağız, ortaya koyacağız, o buralara gelecek bütün avanesiyle birlikte” diye konuştu.