HKP lideri Nurullah Efe Ankut için tutuklama talebi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, dün akşam saatlerinde evine yapılan baskın ile yeniden gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade işlemleri tamamlanan Ankut, bugün tutuklanma talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

HKP: 'AKP'GİLLER NE YAPARLARSA YAPSINLAR...'

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

"Dün akşam gözaltına alınan Genel Başkan'ımız Nurullah Efe, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. Parti Avukatlarımız süreci yakından takip etmektedir.

Yargıyı muhaliflere karşı bir operasyon silahına dönüştüren AKP'giller ne yaparlarsa yapsınlar, Genel Başkan'ımızın ve Partimizin mücadelesini asla engelleyemeyecektir."

Nurullah Efe Ankut, yaklaşık 2 ay önce gözaltına alınıp ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.