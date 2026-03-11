Cumhuriyet Gazetesi Logo
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gece yarısı gözaltına alındı!

11.03.2026 08:06:00
Halkın Kurtuluş Partisi lideri Nurullah Efe Ankut, gece saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alındığı anlara ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Ankut, "Tayyip bizi gecenin ikisinde bir kez daha gözaltına aldırıyor. Öyle anlaşılıyor ki, beklediğimiz gibi, bizi zindanına atacak. Ama hiç umutlanmasın, elimizden kurtuluruz diye" ifadelerini kullandı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, gece yarısı evinden gözaltına alındığını duyurdu.

"KAÇIŞLARI, KURTULUŞLARI ASLA OLMAYACAK"

Gözaltına alındığı anlara ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Ankut, şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip bizi gecenin ikisinde bir kez daha gözaltına aldırıyor. Öyle anlaşılıyor ki, beklediğimiz gibi, bizi zindanına atacak.

Ama hiç umutlanmasın, elimizden kurtuluruz diye. Eninde sonunda onu, tüm avanesiyle birlikte Çelik Bilezikle tanıştıracağız. Vatan satıcılık dahil, işlediği binbir suçtan dolayı tarafsız ve bağımsız yargının önüne çıkaracağız.

Bunlar, Tayyip ve tepedeki avanesi, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kuvayimilliye'ye, Atalarımıza, Vatanımıza ve Halkımıza yaptıkları ihanetten dolayı onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacaklar ve mahkûm olacaklar. Kaçışları, kurtuluşları asla olmayacak.

Ve gönlümün Sultan'ı, 54 yıldan bu yana hep olageldiği gibi, Tayyip'in zindanında da gönlümü, içimi hep seninle ısıtacağım..."

