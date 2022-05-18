HKP'den Atatürk Havalimanı’ndaki yıkımla ilgili Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:46

HKP, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kapatılması ve daha sonra pistlerinin kırılmaya başlanması karşısında İstanbul Adalet Sarayı’nda; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Atatürk Havalimanı için yapılan ihalelere katıldığı tespit edilecek olan şirketlerin yöneticileri hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

“AKP ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNE SALDIRIYOR”

Suç duyurusu dilekçeleri savcılığa sunulduktan sonra adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan HKP İstanbul İl Yöneticisi avukat Doğan Zafer Çıngı, şunları söyledi:

"Ne yazık ki her geçen gün AKP’gillerin vatanımıza yaptığı ihanetleri görerek uyanmaktayız. Kuvayı Milliye atalarımızın bizlere, emperyalizme karşı savaşarak bırakmış olduğu bu cennet vatanımızı, şimdiki iktidar olan AKP’nin, düşmanın yapacağından dahi daha çok ülkemizin değerlerine saldırdığını görmekteyiz.

AKP’gillerin son saldırısı da bir manevi ve tarihi değeri olan Atatürk Havalimanı'na yöneliktir. AKP’giller, Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapacağız diyerek halkımızı kandırmaya çalışmaktadır. Gerçek çok farklıdır. AKP'giller dünyanın en iyi 10 havalimanı olarak gösterilen Atatürk Havalimanı'nı tümden yıkmak istemekte, arazisini, ülkemizin birçok yerini karış karış sattıkları Katarlı şirketlere satmak istemektedir. Ve tabii bunun yanında Atatürk ismini kaldırarak yok etmek istemektedirler.

"SATMADIKLARI KAMU MALI KALMADI"

AKP’gillerin, yerli yabancı para babalarına satmadığı kamu malı kalmadı. Ege’deki 20 adamıza varıncaya kadar sattı. Dağlarımızı, madenlerimizi, ovalarımızı, limanlarımızı sattı. Milyonlarca şehidin kanı üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlığını satmışlardır. 250 bin dolara. Şimdi de gözünü, yakıp yıkıp viran ettikleri, 10 milyar dolar değer biçilen Atatürk Havalimanı’nın arazisine diktiler. O araziyi satmaya kalkıyorlar Katar Şeyhi’ne.

"HESABA GELMEZ VURGUNLAR YAPACAKLAR"

Hem can düşmanınız olan Mustafa Kemal’in adını silmiş olacaksınız oradan hem de dolar cinsinden hesaba gelmez vurgunlar yapmış olacaksınız. AKP’giller, durduk yerde havalimanını uçuşa kapattı. Onun yerine Kuzey Ormanları’nda 2 milyon 300 bin ağacı katlederek, yüz binlerce, hatta milyonlarca o ekosistem içinde yaşayan her türden canlıyı yok ederek İstanbul Havaalanı adında hiç de uçuşa uygun olmayan bir havaalanı yaptırdılar.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NI SATMA GİRİŞİMİ SUÇTUR"

Bu toprakların bağımsızlığını koruyan, sahiplenen ve bir avuç yerli-yabancı para babasına daha fazla zengin olsunlar diye sunulmasına karşı çıkan devrimciler var. Halkın Kurtuluş Partilileri var. Atatürk Havalimanı'nı satma girişimi, belirttiğimiz gibi ülkemiz kanunlarına göre suç olmakla beraber, bugüne gelene kadar da başta ihalesi olmak üzere yapılan işlemlerde birçok usulsüzlük olduğu tespit edilmiştir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak yapılan bu usulsüzlüklere, işlenen bu suçlara sessiz kalmamız mümkün değil. Bundan dolayı yakın bir gelecekte bu suçu işleyenlerin arkamızdaki mahkemeler önüne çıkarılıp, yargılanacağı inancı ve tarihe işlenen bu suçu not düşmek amacıyla 'görevi kötüye kullanma’, ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından dolayı şüpheli Recep Tayyip Erdoğan, şüpheli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan usulsüz ihaleye katılan şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun takipçisi olacağız. Vatanımızı bir avuç hainin eline bırakmayacağız. Er geç vatanımızı onlardan kurtaracağız.”