4 yıl hapsi istenen Genco Erkal: 'Suçum Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorgulamak...'

19 Kasım 2021 Cuma, 14:34

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, bir kişinin ihbar e-postasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına tepki gösteren bir tweeti ile Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorgulayan ve Başkanlık sistemini eleştiren 2016 yılına ait 2 adet sosyal medya paylaşımı sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla iddianame düzenlenlenmişti.

Darbe ve baskı dönemleri de dahil olmak üzere 62 yıldır politik tiyatro yapan sanatçının, ikisi 5 yıl önce atılmış 3 adet tweet nedeniyle ilk defa Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verilmişti.

"SUÇUM, CUMHURBAŞKANI'NIN DİPLOMASINI SORGULAMAK"

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı Genco Erkal, son olarak sosyal medyadan "Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek" paylaşımını yaptı.

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım günü Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyorum. Suçum, Twitter paylaşımlarımda, 1-Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorgulamak. 2-Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. 3-Ayder Yaylası'ndaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. 4-Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek" ifadelerini kullandı.

"GENCO ERKAL’A BU YAPILAMAZ"

Piyanist Fazıl Say da Genco Erkal'ın yargı sürecine ilişkin olarak, "Genco Erkal’a bu yapılamaz" tepkisini gösterdi.