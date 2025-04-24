Hndistan menşeli 1 tonun üzerinde virüslü domates tohumu iade edildi

Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:55

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:55

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hava yolu ile yurda giriş yaptırılmak istenen 1 ton 20 kilogram domates tohumunun, virüs tespiti üzerine iade edildiğini açıkladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul; ülkemize hava yolu ile girişi yapılmak istenen Hindistan menşeli 1 ton 20 kilogram domates tohumu inspektörlerimizce yapılan kontroller ve alınan numunenin 'Tomato brown rugose fruit vırus' (ToBRFV) ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir" denildi.