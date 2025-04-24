Hndistan menşeli 1 tonun üzerinde virüslü domates tohumu iade edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hava yolu ile yurda giriş yaptırılmak istenen 1 ton 20 kilogram domates tohumunun, virüs tespiti üzerine iade edildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hava yolu ile yurda giriş yaptırılmak istenen 1 ton 20 kilogram domates tohumunun, virüs tespiti üzerine iade edildiğini açıkladı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul; ülkemize hava yolu ile girişi yapılmak istenen Hindistan menşeli 1 ton 20 kilogram domates tohumu inspektörlerimizce yapılan kontroller ve alınan numunenin 'Tomato brown rugose fruit vırus' (ToBRFV) ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir" denildi.
Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #tohum
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!