Hollanda dergâhından 1 milyon kira geliri

Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 04:00

Cemaatin dergâhlar üzerinden döndürdüğü “vakıf-şirket-para” üçgenini Avrupa’da da kurduğu ortaya çıktı.

TAPU ELHÜSEYNİ’YE AİT

Hollanda’nın Enschede kentinde “Demokratik Gençlik Vakfı” adıyla faaliyet yürüten sözde dergâhın müritlerinden Fettah Elhüseyni’nin liderliğini yaptığı Semerkand grubuna bağlı “Semerşah Europa Şirketler Grubu”na bağlı olan “Vastgoed Erol B.V.” adlı bir firma aracılığıyla toplamda 35 bin Avro yani 1 milyon 315 bin TL kira alındı.

Söz konusu binanın tapusunun da Gucdevan grubunun lideri Mübarek Elhüseyni’ye ait olduğu ileri sürülüyor.