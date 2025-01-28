Hollanda dergâhından 1 milyon kira geliri

Menzil cemaati elebaşısı Abdulbaki Elhüseyni’nin (Abdulbaki Erol) 12 Temmuz 2023’te yaşamını yitirmesinin ardından oğulları Saki Elhüseyni, Fettah Elhüseyni ile Mübarek Elhüseyni arasında yaşanan miras tartışması, cemaatin mal varlıklarını gündemden düşürmüyor.

Hollanda dergâhından 1 milyon kira geliri
Abone Ol google-news
Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Cemaatin dergâhlar üzerinden döndürdüğü “vakıf-şirket-para” üçgenini Avrupa’da da kurduğu ortaya çıktı.

TAPU ELHÜSEYNİ’YE AİT

Hollanda’nın Enschede kentinde “Demokratik Gençlik Vakfı” adıyla faaliyet yürüten sözde dergâhın müritlerinden Fettah Elhüseyni’nin liderliğini yaptığı Semerkand grubuna bağlı “Semerşah Europa Şirketler Grubu”na bağlı olan “Vastgoed Erol B.V.” adlı bir firma aracılığıyla toplamda 35 bin Avro yani 1 milyon 315 bin TL kira alındı.

Söz konusu binanın tapusunun da Gucdevan grubunun lideri Mübarek Elhüseyni’ye ait olduğu ileri sürülüyor.


Etiketler: #Semerkand #Europa #Şirketler

İlgili Haberler

Kardeşler arasındaki miras kavgasında paranın, cemaat üyelerini nasıl ayrıştırdığı ortaya çıktı: Menzil’de tapu savaşları

Kardeşler arasındaki miras kavgasında paranın, cemaat üyelerini nasıl ayrıştırdığı ortaya çıktı: Menzil’de tapu savaşları
Menzilcileri birbirine düşüren arazi kavgası cemaatin tehlikeli bir boyutunu açtı

Menzilcileri birbirine düşüren arazi kavgası cemaatin tehlikeli bir boyutunu açtı
Menzil cemaatinde 'miras' kavgası sokak eylemlerine dönüştü: 'Ümmetin malını miras yaptınız'

Menzil cemaatinde 'miras' kavgası sokak eylemlerine dönüştü: 'Ümmetin malını miras yaptınız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler