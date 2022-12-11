Hopa'dan alışveriş yapan Özbek vatandaş: Türkiye çok ucuz ve güzel

11 Aralık 2022 Pazar, 21:54

Özbek Vatandaş “Buradaki fiyatlar iyi Özbekistan’da yahşi (güzel) durum normal yani. Ben burada hepsinden alıyorum. Meyve alıyorum yemek için her şeyi alıyorum. Araba kullanıyorum. Türkiye’de problem yok her şey güzel” dedi.

“DİĞER MARKETLERDE 50 KURUŞ AŞAĞI”

Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Hopalı yurttaş “Normal yani diğer marketlerde 50 kuruş aşağı. Yani indirim gibi fazla bir şey yok” diye konuştu.

Hopalı Erkan Karabulut ise şunları söyledi:

“135 lira Ayçiçek burada. Şu anda şu karşıdaki markette 170 ve 180 lira. Burası diğerlerine nazaran uygun biraz. Bu marketin özelliği nedir yani niye indirim yapıyorlar. Öteki marketlerden mesela onlarda fiyatlar yüksek. Ama bunlarda kalite farkı var mı bilmiyorum. Mesela başka markette sordum 180-165 lira. Demek ki kalite farkı var. Kuşku duyuyorum tabii ki bakın markete hücum etmiş alışveriş yapıyorlar.”

Hopalı Serkan Topaloğlu “Hopa’da Tarım Kredi Kooperatifi açıldıktan sonra tüm bakliyat grupları ve temel gıda ihtiyaçlarımızı kooperatiften kullanıyoruz. En azından piyasadan yüzde 10-15-20 tüm ürünlerde daha iyi fiyatlarda” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE ÇOK UCUZ”

Özbekistanlı Alimcan da “Bak aldıklarımın hepsini, marketten aldım. Türkiye çok ucuz ve güzel burası. Buradan yemek için gerekli olan her şeyi aynı zamanda. Yağ da aldım ve elbiselerimi temizlemek içinde temizlik malzemesi aldım. Hepsi güzel burada” dedi.