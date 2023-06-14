Hrant Dink davası 20 Eylül’e ertelendi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:16

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:16

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava bugün görülmeye başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem Sağlam ile başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu'nun tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldılar. Şikayetçi Dink ailesini ise avukatları Hülya Deveci ve Emel Ataktürk Sevimli temsil ettiler. Duruşmada söz alan Dink ailesi müdahillik talebinde bulundu.

DURUŞMA 20 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, şikayetçiler Rakel Dink, Arat Dink, Hasrof Dink, Sera Dink Nazarian'ın "Kasten öldürme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçları yönünden duruşmaya katılma taleplerini kabul etti. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in bir sonraki celse savunmalarının alınmasına karar verdi.

Mahkeme, 2005 tarihinden itibaren İstihbarat Şube birimlerinden elde edilen bilgi ve belgelerin diğer birimlerle paylaşılmasının gerektiği yönünde yasal düzenleme ve fiili uygulama olup olmadığının bildirilmesine hükmetti. Ayrıca Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak 2005-2006-2007 yıllarında İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yargılamaya konu olay hakkında elde edilen bilgilerin diğer şubelerle, özellikle TEM ile paylaşılıp paylaşılmadığının araştırılmasına ve ilgili bilgilerin gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün yakalama emirlerinin infazlarının beklenmesine ve Adem Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık Ersin Yolcu hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmeden mahkeme, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hrank Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'deki gazetenin önünde öldürülmesi nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılama yapılarak hüküm verilmesi sonrasında, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi. Sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve firari sanık Faruk Sarı'nın Hrant Dink'in öldürüleceğinden ve suç faillerinden önceden haberdar oldukları, görevleri gereğince cinayeti işleyecek örgüte operasyon yapmayarak ve maktüle şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamayarak örgüt adına ve yıkıcı emelleri doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi. Eski TEM Şube Müdürü Yahya Öztürk ve eski Komiser Yardımcısı Adem Sağlam'ın ise cinayetin azmettiricileri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in gerçekleştirecekleri eyleme dair tasarılarından İstihbarat Şube aracılığıyla haberdar oldukları, eylemin işlenmeden önce önlenmesi noktasında yasal yükümlülüklerinin bulunmasına karşın kasıtlı olarak ihmali davrandıkları ve cinayetin işlenmesini sağladıkları belirtildi.