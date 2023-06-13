Son dakika... Hrant Dink cinayetinde yeni dava

Son dakika haberi... Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan ve aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında dava açıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 13:36
Son dakika... Hrant Dink cinayetinde yeni dava
Abone Ol google-news

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, haklarında suç duyurusunda bulunulan aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "Kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.

İLK DURUŞMA YARIN

Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayacak.


Hrant Dink dava Cinayet cinayet sanığı Cinayet Dosyası

İlgili Haberler

Hrant Dink İzmir’de anıldı

Hrant Dink İzmir’de anıldı
HDP'li Garo Paylan'dan Erdoğan'a çağrı: Gelin bu sınırı açalım, adını da Hrant Dink koyalım

HDP'li Garo Paylan'dan Erdoğan'a çağrı: Gelin bu sınırı açalım, adını da Hrant Dink koyalım
Hrant Dink'in hayatı film oluyor

Hrant Dink'in hayatı film oluyor

En Çok Okunan Haberler