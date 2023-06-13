Son dakika... Hrant Dink cinayetinde yeni dava
Son dakika haberi... Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan ve aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında dava açıldı.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, haklarında suç duyurusunda bulunulan aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "Kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.
İLK DURUŞMA YARIN
Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayacak.
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