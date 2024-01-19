Hrant Dink ölümünün 17. yılında anıldı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:53

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:12

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 15.00'te, öldürüldüğü Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

Apartmanın bulunduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından saat 12.00'da kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tören alanına girmek isteyenlere üst taraması yapıldı. Törene, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink ve Sera Dink de katıldı. Sebat Apartmanı'na Hrant Dink'in resminin olduğu pankart asılırken Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı. Törende Hrant Dink'in konuşması dinletilirken daha sonra yakın arkadaşı yazar Oya Baydar bir konuşma yaptı.

Anma töreninde konuşma yapan yazar Oya Baydar, "O şahin değil, güvercindi. 'Bir güvercin tedirginliğiyle yaşıyorum ama biliyorum ki bu ülkede güvercinler öldürülmez' derken ne yazık ki yanılıyordu. 17 yıl önce bugün, bu saatlerde seni ülkenden, ailenden, dostlarından, toprağından, bizlerden ayırdılar ahbarik. Sana 'Bu topraklarda gözünüz var' diyenlere verdiği cevabı hatırlıyorum. 'Bizim bu topraklarda gözümüz var, çünkü köklerimiz burada ama merak etmeyin. Bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların dibine girmek için' demiştin. Sen bu toprakların en has, en değerli, yüz akımız evlatlarından biri; şimdi köklerinin derinlerde olduğu bu topraklarda yatıyorsun. Sen bizim vicdanımızdın ahbarik. Her şey, herkes öldürülebilir ama vicdan öldürülemez, iyilik öldürülemez, cesaret öldürülemez" ifadelerini kullandı.

Anmaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Sebat Apartmanı önünden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak "17 yıldır gelmeyen adaletin acısı tam burada sızlıyor. Agos Gazetesi önünde katledilen gazeteci ve yazar Hrant Dink'i CHP İstanbul örgütümüz ve vatandaşlarımızla andık" ifadelerini kullandı.