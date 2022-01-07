HSK, ikinci kez serbest bırakılınca firar eden şüphelinin dosyasına ilişkin inceleme başlattı

07 Ocak 2022 Cuma, 10:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralarında suç örgütü lideri Serkan Tosun'un da olduğu 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden bazıları emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Aralık 2021'de Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken aralarında Tosun'un bulunduğu zanlılar, hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Savcılığın serbest bırakılmalarına yönelik itirazı da mahkeme tarafından reddedilmişti.

FİRARDA

Serbest bırakıldıktan sonra bir başka olaya karışan ve silahla yaralama suçundan yeniden gözaltına alınan S.T, tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece yine serbest bırakılmıştı.



Adli kontrol şartlarını yerine getirmediği belirlenen S.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, polis aramasına rağmen bulunamadı.



