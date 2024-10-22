HSK üyesine üyesine bıçaklı saldırı: Bakan Tunç’tan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 22.10.2024 - 20:31

Güncelleme: 22.10.2024 - 20:31

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) yemekhanesinde bir çalışan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kurul Müfettişi Mehmet Aslan’ı ziyaret ettikten sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Tunç, özetle şunları söyledi:

“Çok şükür iyi hayati tehlikeyi atlatmış. Yoğun bakımda kendisi, konuşuyor bilinci de gayet iyi. Aliesi de yanında, sağlık durumu da iyiye gidiyor inşallah. Doktorlarımız da tedavisi için çalışıyorlar. Üzücü bir durum tabi. Orada bir yemekhane çalışanının, bir hizmetlinin bir müttefişimize böyle saldırıda bulunması tabiki bizi endişelendirdi ve üzdü. Gerekli adli soruşturma da yapılıyor şu anda. Saldırgan gözaltında. Müfettişimizin de sağlık durumu çok şükür iyi. Tedavisi devam ediyor. Gerekl adli soruşturmayı takip edeceğiz.”