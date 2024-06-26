İhraç edilen hakimin konuşmaları ortaya çıktı! HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:51

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:51

İhraç edilen Hakim Gül Altınok’un hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili Arap büyücüden yardımcı olması için HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin fotoğrafını da gönderdiği ortaya çıktı.

2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapıldı. Bu şikayetler üzerine açılan soruşturmalar sonucu müfettişlerin hazırladığı rapor Gül Altınok’un ihraç edilmesi yönündeydi.

10haber’den Masum Gök’ün haberine göre, hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan HSK 2. Dairesi olduğundan Gül Altınok, bir büyücüden bu konuda yardım istiyor. Büyücü ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında HSK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin de fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı.

LEVENT GÖKTAŞ’LA KONUŞMALARI DA ORTAYA ÇIKTI

Gül Altınok daha önce de kendisini HSK’ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yine yardım istemişti.

Gül Altınok’un avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesi’nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan hakim Gül Altınok’un, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıklamıştı.