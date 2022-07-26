HSK, yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerini belirledi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni kurulan Keşan, Develi ve Soma ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, HSK Genel Kurulu, Keşan ilçesini Edirne Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak, Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri olarak belirlenmesine karar verdi.
Develi ilçesini Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkaran HSK Genel Kurulu, Develi Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresini de Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri olarak belirlenmesine hükmetti.
HSK Genel Kurulu, Soma ilçesini Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak, Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanını ise Soma ve Kırkağaç ilçeleri olarak belirlenmesini kararlaştırdı.
Yeni yargı alanlarına yönelik karar, 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.
Video Haberler
- Kırtasiyeciler 'delgeç' yüzünden çatışmış!
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Kamyonun arkasında yapılan tehlikeli yolculuk
- Balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu
- Gençler 'yolu' paylaşamadı: Bıçaklar konuştu...
- Böyle kavga görülmedi: Bekçiye de saldırdılar!
- Zifte yapışan 4 köpek kurtarıldı, 3'ü öldü
- İzmir'de kadın şoföre yumruklu saldırı
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da 'uyuşturucu' satıcılarına operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme