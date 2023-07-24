'Vahiy geldi, öldürdüm' demişti! HÜDA PAR saldırganının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:18

Güncelleme: 24.07.2023 - 13:26

Adana'nın Seyhan ilçesi HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında 22 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında il binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’i bıçakla yaralayıp kaçtı.

Demir ve Pişgin, saldırının ardından il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Pişgin, dün toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

"VAHİY GELDİ"

Tutuklanan saldırganın gözaltında polise verdiği ifade de ortaya çıktı. 71 yaşındaki şüpheli, "Vahiy geldi, bıçaklayarak öldürdüm" ifadelerini kullandı.

SALDIRI DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ

İl binası çevresinde yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği ve Demir'i kovaladığı görüldü.

Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı görüntülerde yer aldı. Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.