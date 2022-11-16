Huggy Wuggy oyuncağı nedir? Huggy Wuggy oyuncağı neden toplatılıyor?

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptıkları yoğun görüşmeler sonucunda ‘Huggy Wuggy’ karakterinin oyuncaklarına yönelik denetim yapıldığı, numunelerin alındığını, toplatma kararının çıkarıldığını ve ürünü piyasa sunan firmaları toplam 123 bin lira para cezası uygulanması kararı alındığını bildirdi.

HUGGY WUGGY OYUNCAĞI NEDİR?

Huggy Wuggy, Poppy Playtime isimli korku oyununda yer alan bir karakterdir. 18 Mart 2022'de oyunun resmi ürünleri piyasaya sürüldü ve Huggy Wuggy'nin peluş bir oyuncağı kullanıma sunuldu.

POPPY PLAYTİME NASIL BİR OYUN?



Oyunda, terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında hayatta kalmaya çalışılan bu oyunda fabrika içerisinde bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunur. Korkutucu oyuncaklardan yakalanmamaya çalışılır. Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünür. Oyunun ilerleyen aşamalarında Huggy Wuggy kaideden kaybolur ve hızlı bir şekilde katil bir 9 metrelik canavara dönüşür ve oyuncuyu yaratıldığı terk edilmiş oyuncak fabrikasının havalandırma deliklerinden kovalarken keskin diş sıralarını ortaya çıkarır. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek kişileri korkutur eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölür.

HUGGY WUGGY OYUNCAĞI NEDEN TOPLATILIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının toplatılması, yenilerinin piyasaya arzının yasaklanması ve firmalara toplam 123 bin lira para cezası uygulanması kararı alındığını duyurdu.

Aile Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının piyasada yer almasını, çocuklar arasında yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlem alınmıştır. Toplantı neticesinde ‘Huggy Wuggy’ karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.

“TOPLAM 123 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR”

Yapılan testlerde ‘piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması’ amacıyla duyuru yapılmış olup, ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.