YÖK verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası alanda bir yılda 200 sıra birden düştü

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Eski AKP milletvekili adayı Melih Bulu’nun, 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla “kayyum rektör” tartışmaları başladı.

Hem öğrenciler hem de akademisyenler Bulu’nun atanmasına karşı çıkarken uzun süren eylemlerin ardından Bulu, 15 Temmuz 2021’de yine Erdoğan’ın imzasıyla görevinden alındı. Bulu’nun aradından vekâleten rektörlük görevine atanan Naci İnci, 21 Ağustos’ta asaleten rektör oldu. Bulu’ya karşı başlayan “kayyum rektör” eylemleri, İnci’yle beraber de sürdü. Bu süreçte bazı öğretim üyeleri Boğaziçi’nden uzaklaştırılırken akademik yeterlik tartışmaları da başladı. YÖK’ün hazırladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme 2022” raporu ise tartışmaları doğruladı.

BÖLGE SIRALAMASI DÜŞTÜ

Rapora göre, Boğaziçi Üniversitesi önemli değerlendirme parametrelerinde geriledi. En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 2020’de 621 iken 2021’de 580’e düştü. Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması’na göre 2018’de bölgesel (Asya) sıralaması 67 olan Boğaziçi, 2019’da 88’e, 2020’de 138’e, 2021’de 167’ye kadar geriledi. Boğaziçi’nin, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na göre de bölgesel (Asya) sıralaması 2021’de 189’a düştü. Boğaziçi, 2018’de 113. sıradaydı.

Rapora göre Boğaziçi’nin Ar-Ge’ye harcadığı pay da azaldı. Ar-Ge’ye harcanın bütçe oranı 2020’ye göre yüzde 16.07’den 12’e inerken Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı da yüzde 43.07’den yüzde 11’e düştü. Endüstri ile ortak yürütlen proje sayısı da 114’e kadar geriledi.

