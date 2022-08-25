Hukukçu Gültekin: Gülşen'in tutuklanması gülünçtür; gözaltı değil, gözdağı!

25 Ağustos 2022 Perşembe, 23:14

Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde İmam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen gözaltına alınarak, jet hızıyla tutuklandı.

Süreci hukuki boyutuyla Cumhuriyet'ten Kardelen İnce'ye değerlendiren Eski Cumhuriyet Savcısı Avukat Ruşen Gültekin, ''30 nisanda yapılan bir konuşmanın 4 ay sonra kamu güvenliğini sarstığını iddia etmek gülünçtür'' diyerek kararın hukuki boyutunu ortaya koydu.

''ASIL HUKUKSUZLUK GÜLŞEN'İN TUTUKLANMASIDIR''

Ünlü sanatçının tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gültekin, ''Bir kere Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 91. ve devamı maddelerine göre gözaltı şartları oluşmamıştı. Çünkü bir kişinin gözaltına alınması kararı, suçüstü halinde yakalanan kişinin cumhuriyet savcısı kararıyla ve soruşturmanın yürütülmesi açısından zorunlu olması halinde gerçekleşen bir adli tedbirdir. Oysa Gülşen hakkında iddia edilen suç 30 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Ancak kendisi hakkında 25 Ağustos 2022 ağustos tarihinde gözaltı kararı verilmiştir. Bu karar hukuka uygun değildir. Gülşen’in kaçma şüphesi vardı ne de delilleri karartma durumu vardı. Dolayısıyla 30 Nisan 2022'de yapılan bir konuşmanın 4 ay sonra kamu güvenliğini sarstığını iddia etmek gülünçtür'' şeklinde konuştu.

''BU TUTUKLAMA PLANLI BİR OPERASYON''

Gülşen'e verilen tutuklama kararının perde arkasına değinen Gültekin, ''Bu işin siyasi boyutu var. Dün Ağrı Merkez İlçe Başkanının skandal mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı. Yine AKP’li Ağrı İŞKUR Müdürünün seks videoları patladı. Aynı şekilde Sedat Peker, cumhurbaşkanı danışmanının da dahil olduğu birtakım yolsuzluk iddialarını yer, zaman ve kişi belirterek ortaya koymuştu. Bana göre Gülşen’in 30 nisanda yaptığı konuşmanın 4 ay sonra yandaş basın tarafından bir anda yayına sokulması ve sosyal medyada tüm AKP’lilerin Gülşen’i linç etmesi ve sonrasında gelen tutuklama kararı halkın dikkatini başka yöne çekmek için yapılan planlı bir operasyon gibi gözükmektedir'' ifadelerine yer verdi.