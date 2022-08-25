Barış Pehlivan: 'Gülşen hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı 4 yıl önce mezun oldu'
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Gülşen hakkında soruşturma yürüten savcıya ilişkin, 'Şu an Gülşen'i tutuklamaya sevk eden, iddianamesini hazırlayan savcı daha bir yıllık savcı değil' dedi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk TV canlı yayınında Gülşen hakkında soruşturma yürüten savcıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Savcının ismini ''Adı İstanbul Başsavcılığı Basın Soruşturmalarından Sorumlu Türkşat Kuntay Uçuk'' ifadeleri ile açıklayan Pehlivan, savcının henüz 4 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olduğunu söyledi.
Pehlivan, ''Kendisi 2018 yılında hukuk fakültesinden mezun olmuş. Yani tahminen 20'li yaşlarda. Hakim ve savcı olmak için staj yapılması gerekir. Kendisi göreve 30 Eylül 2021'de başlamış. Bir yıllık savcı değil kendisi. Şu an Gülşen'i tutuklamaya sevk eden, iddianamesini hazırlayan savcı daha bir yıllık savcı değil.
30 Eylül'de Osmaniye'ye atanıyor. HSK diye bir kurum var. HSK'nin belli yönetmelikleri var. Bir yargı mensubu kafanıza göre atanamaz. Osmaniye 2. bölgede. Buradan İstanbul'a atanması için en az 5 yıl görev yapması lazım.
6 Ekim 2021 tarihinde bir kararname ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevlendirildi.
Kendisi atanır atanmaz yaptığı ilk soruşturmalardan biri yaptığı ilk gözaltılardan biri Sedef Kabaş'' ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Gülşen'in avukatı Emre'den ilk açıklama: Karar usul ve yasaya aykırı
- Gülşen'in tutuklanmasındaki gerekçeli karar ortaya çıktı
- Fenerbahçe tribünlerinden sanatçı Gülşen'e destek!
- Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen için savcı ve hakimlere adalet çağrısı: Hemen serbest bırakın!
- Gülşen tutuklandı: Sosyal medya ayağa kalktı
-
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- Trafikte ve karayollarında son durum
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- 'Haklı olarak sinirleniyor...'
- İşte Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o manşet
- Sanatçı Gülşen tutuklandı
- 'Umarım Peker'in ifşaları doğru çıkmaz'