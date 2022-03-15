Hukukçu Turgut Kazan'dan seçim kanunu teklifine tepki: 'Yargı güvencesinde seçim uygulamamıza hepten son verme girişimi'

15 Mart 2022 Salı, 15:32

Eski İstanbul Barosu Başkanı, hukukçu Turgut Kazan, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP’nin, seçim barajını yüzde 7’ye indiren teklifinde yer alan, il ve ilçe seçim kurullarının tamamının kura usulüyle yeniden belirlenmesine yönelik düzenleme için sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Kazan paylaşımında, "Seçimlerle ilgili değişiklik önergesi, yargı güvencesinde seçim uygulamamıza, hepten son verme girişimidir. Bizde bu süreç 1950’de başlamıştı. Her il ve ilçedeki seçim kurulları, en kıdemli yargıçlardan oluşuyordu. Çok doğruydu. Hiç kuşku yaratmıyordu" dedi.

Mesajının devamında Kazan şunları kaydetti:

"Şimdi, onlar yaşlıdır diyorlar. Kapalı komisyonda kurayla belirleyeceklermiş. Ve sonuçta, bilinen davalardan tanıdığımız, doğrudan mevcut iktidara bağlı yargıçlara, seçim adaletini teslim etmiş olacaklar."

Kazan teklifte, seçim dönemi yasakları ile ilgili düzenlemelerden başbakan ifadesinin çıkartılmasına rağmen yerine cumhurbaşkanı ifadesinin konulmaması konusunda ise şunları söyledi:

“Ayrıca, seçim dönemlerinde, başbakanların makam araçlarıyla gezi yapması, karşılanması/uğurlanması, onlara resmi ziyafet verilmesi yasaktı. Ucube sistem getirilince, bütün başbakan sözcükleri yerine Cumhurbaşkanı diye yazdılar. Ama burada, yapmadılar, yapmıyorlar. Böylece, partili Cumhurbaşkanı, seçimlerde devletin bütün imkanlarını kullanacak. Bunun adı da, yasa önünde eşitlik, adalet olacak öyle mi?”