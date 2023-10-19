Hukukçulardan 'Can Atalay' açıklaması... 'Bir dakika orada kalmaması gerekiyor'

Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:01

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:01

Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay için meslektaşları ve arkadaşları "Can Atalay'a Özgürlük" pankartı açarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

"ATALAY'IN BİR DAKİKA ORADA KALMAMASI GEREKİYOR"

Basın açıklaması yapan eski İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kimimiz Hatay-Ankara yollarında, kimimiz bulduğumuz meydanlarda milli iradenin tecellisini bekliyoruz. Biz hukukçuyuz, avukatız. Kökleşmiş içtihat bizim için yasa maddesi kadar değerlidir. Anayasa Mahkemesi'nden bir kaç kez yinelediği için kökleştiğini söyleyebildiğimiz kararını yeniden vermesini bekliyoruz. Biz eğer hukuk biliyorsak Can Atalay'ın bir dakika orada kalmaması gerekiyor."

"AYM'NİN KARARI UMUT IŞIĞI"

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arkan ise, "Gerçek anlamda milletvekili seçildiği halde birçok tarihi örneği olmasına rağmen emsal karar olmasına rağmen uzun süredir yine Can Atalay serbest bırakılmıyor. Bu hukuk devleti ilkelerine aykırı bir duruştur" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın bir umut ışığı olduğunu da ifade eden Arkan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu vurgusu bu kararla çok önemli olacak. Toplumda Anayasaya, mahkemelere, hukuka, devletin yönetimine olan güvensizlik bir anlamda yok olmuş olacaktır" şeklinde konuştu.

Açıklamada Filistin halkına yapılanlar da soykırım olarak nitelendirildi.

NE OLMUŞTU?

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

Bunun üzerine Atalay'ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.