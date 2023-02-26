Özgür Özel'den Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'ye yanıt: 'Bizi bir kişi anladı o da yanlış anladı'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 23:25

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 23:25

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş tribünlerindeki "hükümet istifa" sloganlarına tepki göstererek, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın kongre üyeliğinden istifa etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'tan ayrılan Bahçeli'ye yanıt verdi.

"O DA YANLIŞ ANLADI"

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "44.374 ölüm var! 100 bin yaralı var! 173 bin yıkık ve ağır hasarlı bina var! Çadır yok! Devlet yok! Bir tek istifa yok! Dedik. Bizi bir kişi anladı, o da yanlış anladı" dedi.

44.374 ölüm var!

100 bin yaralı var!

173 bin yıkık ve ağır hasarlı bina var!



Çadır yok!

Devlet yok!

Bir tek istifa yok!

Dedik.



Bizi bir kişi anladı, o da yanlış anladı. pic.twitter.com/VynwK1eEJW — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 26, 2023

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden ayrılmasının ardından paylaşımda bulundu.

"BEŞİKTAŞLILARI BİR KEZ DAHA TEBRİK EDERİM"

Tekin paylaşımında, "Bu gece Büyük @Besiktas camiasından ayrılarak Beşiktaşlılara büyük sevinç ve gurur yaşatan başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm muhteremlerin yıllık aidatlarını ben Beşiktaş’a bağışlayacağım. Milletimizin sesi olan tüm Beşiktaşlıları bir kez daha tebrik ederim" ifadelerini kullandı.