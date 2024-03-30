‘Hükümetten cevap bekliyoruz’
Yerel seçimlerde AKP ile işbirliğine kapıları kapatan Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) genel başkanı Fatih Erbakan’dan, seçimlere sayılı saatler kala dikkat çeken bir açıklama geldi.
Erbakan, “YRP’nin İstanbul’da adayını çekmeye hazır olduğunu” belirterek AKP’ye “İktidar, İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin” şartlarını sıraladı.
Erbakan’ın sözlerini Cumhuriyet’e değerlendiren YRP’nin İBB başkan adayı ve genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, “Genel başkanımızın yaptığı açıklama çok net. Artık AK Parti yöneticilerinin buna bir cevap vermesi gerektiğini bekliyoruz. Burada artık karar hükümetimizde” dedi.
Altınöz, “YRP’nin, AKP’nin oylarını böldüğüne” yönelik değerlendirmelerle ilgili de “Biz, kendimiz bir partiyiz ve kendi partimize seçim kampanyası yapıyoruz” açıklamasını yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'ı hedef alan Akşener'e tepki yağdı
- 'DEM kazanırsa affetmeyiz'
- İstanbul'da büyük yangın!
- Canlı yayında AKP seçmenine çağrı
- ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
- YSK Başkanı Yener'den 'iftar' açıklaması
- 'Siyasi ahlaksızlığın daniskası'
- Muhittin Böcek'ten, Karadağlı'ya yanıt
- Şikâyet ettiği bina bakanlığa ait çıktı
- TOKİ'den bile ucuza almış!