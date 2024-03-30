‘Hükümetten cevap bekliyoruz’

Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2024 - 04:00

Erbakan, “YRP’nin İstanbul’da adayını çekmeye hazır olduğunu” belirterek AKP’ye “İktidar, İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin” şartlarını sıraladı.

Erbakan’ın sözlerini Cumhuriyet’e değerlendiren YRP’nin İBB başkan adayı ve genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz, “Genel başkanımızın yaptığı açıklama çok net. Artık AK Parti yöneticilerinin buna bir cevap vermesi gerektiğini bekliyoruz. Burada artık karar hükümetimizde” dedi.

Altınöz, “YRP’nin, AKP’nin oylarını böldüğüne” yönelik değerlendirmelerle ilgili de “Biz, kendimiz bir partiyiz ve kendi partimize seçim kampanyası yapıyoruz” açıklamasını yaptı.