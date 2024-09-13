Hulusi Akar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 100 bin liralık tazminat davası

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:32

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:32

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, "Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği" belirtildi.

Dilekçede, "Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu" öne sürüldü.

Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, eğitimin amacının bilgi olmadığını söylemiş ve "Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma" ifadelerini kullanmıştı.

Hulusi Akar'a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı. Özel şöyle devam etti: Hulusi Akar'a da bakınca… Kazı kazan var ya, kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir Siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimi ile 'Su akar, Hulusi Akar'. Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi, başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimi yüzüne Meclis Genel Kurulu'nda söyledim zaten" demişti.