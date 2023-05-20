Hulusi Akar'dan sınırda çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama

Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:25

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:26

AKP'den Kayseri milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın" diye konuştu.

‘KENDİSİNE DE YAZIK, İTİBARINI, İNANIRLIĞINI KAYBEDİYOR’

Söz konusu görüntülerin Afganistan-İran, Afganistan-Pakistan sınırlarında çekilen görüntüler olduğunu belirten Akar, "Şimdi ne diyeceksiniz peki? Vatan, millet diyerek 7 gün 24 saat zorlu arazi ve hava koşullarda görev yapan Mehmetçiğe ne diyeceksiniz?” dedi.

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu iddia eden Akar, "Fiziki güvenlik sistemlerinden son teknoloji ekipmanlara kadar birçok araç ve sistem hudut güvenliği için kullanılıyor. Modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları, sese duyarlı sensörler var. Tüm bunların Ankara'daki harekat merkezinden de izlenebileceği bir sistem söz konusu. Son 5 sene içinde 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp, karşıt söylemlerde bulundu. Kendisine de yazık. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor. Sana bu bilgileri kimler getiriyorsa bir sor, soruştur" ifadelerini kullandı.

'MEHMETÇİĞİN EMEĞİNE SAYGISIZLIK EDİLİYOR'

Hhudutlara yönelik kullanılan, 'kevgir', 'delik-deşik' ifadelerine de tepki gösteren Akar, "Öyle bir şey yok. Hadi geçin de görelim. Ama öyle bir imaj veriliyor ki; Mehmetçiğin bütün emeği göz ardı ediliyor, emeğine saygısızlık ediliyor. Mehmetçiğin emeğine yazık oluyor" dedi.

Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, "Bu bir süreç. 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile kontrol ettiğimiz bölgelere güneyden, aşağıdaki bölgelerden 1 milyona yakın Suriyeli geldi. Türkiye'den de 1 milyon civarında kişi oraya gitti. Şu anda yaptığımız şey, kontrol ettiğimiz bölgelerdeki hayatın normalleşmesi ve buradaki insanların da BM kriterlerine göre güvenli, gönüllü ve saygın şekilde evine, toprağına dönmesi" diye konuştu.

'80 BİN SURİYELİ DEPREMİN ARDINDAN EVLERİNE DÖNDÜ'

6 Şubat depremlerinin ardından Suriye'den Türkiye'ye doğru yoğun bir sınır geçişinin olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını ifade eden Akar, bunun gerçek dışı olduğunu yaptıkları görüşme, inceleme ve denetimlerle bir kez daha ortaya çıkardıklarını söyledi.

İddia edilenin aksine depremde kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına dönmesinin söz konusu olduğunu belirten Akar, "80 bin Suriyeli depremin ardından topraklarına, evlerine döndü" dedi.

Moskova'da Suriye Savunma Bakanının da yer aldığı üçlü ve dörtlü formatta toplantılar yaptıklarını kaydeden, bunun bir süreç olduğunu belirten Akar, Suriye'nin topraklarının üçte birinin teröristlerin kontrolünde olduğunu söyledi.

AKAR'DAN BAKANLIK AÇIKLAMASI

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeninden seçimi kazanması durumunda sizi tekrar Milli Savunma Bakanlığı'nda görebilecek miyiz?' sorusuna, "Bunun takdiri bende değil" yanıtını verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasında 'soğuk rüzgarların estiğine' yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Akar, "Bunu kim çıkarıyor, bu nasıl bir fitne fesattır anlamak mümkün değil. Bunun vebali vardır. Allah'tan korkacak, kuldan utanacaksın. Ortada böyle bir şey yokken, durup dururken bu nereden çıkıyor anlamak mümkün değil" diye konuştu.