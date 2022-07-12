Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın İstanbul'da yapacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.
Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Hulusi Akar, bunun ardından kamuoyunda "kırmızı hat" olarak nitelendirilen, Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.
Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek, Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini aktaran Bakan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" diye konuştu.
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